Дмитрий Парфенов: «Очень напрягает наша игра в обороне»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов перед матчем 11-го тура с ЦСКА рассказал о перестановках в стартовом составе.

— Почти месяц наша команда не играла в Екатеринбурге, родной стадион, хороший соперник — это радует, — заявил Парфенов в эфире «Матч Премьер». — Наконец-то наши травмированные постепенно возвращаются.

Сегодня в воротах будет стоять Олег Баклов. Он своими уверенными действиями заслужил место в основе. Мы полностью доверяем ему и ждем хорошей игры. Очень напрягает наша игра в обороне. Мы много пропускаем из-за потерь концентрации и индивидуальных ошибок — их нужно убирать.

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