Парфенов: «Хочется, чтобы в «Спартаке» был не один лидер»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Парфенов рассчитывает, что у красно-белых не только Эсекьеле Барко был лидером на поле.

«Барко — футболист, который делает разницу, помогает команде добиваться результата, но хочется, чтобы был не один лидер, а наши ребята тоже брали на себя роль лидеров. Уже пора, а то постоянно ходить молодыми и перспективными — так быстро время пролетит. Так что хочется обратиться к ребятам, чтобы они рядом с такими игроками прибавляли, прибавляли и давали результат», — цитриует «РБ Спорт» Парфенова.

25-летний Барко в этом сезоне забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи в 8 матчах РПЛ.