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Бышовец: «Соболеву нужно найти взаимопонимание с бразильцами в «Зените»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

«Зенит» в итоге решил задачу, набрал важные три очка. Например, против «Химок» ему этого сделать не удалось. «Факел» организованно оборонялся, было сложно преодолевать такие построения гостей. Подопечные Пятибратова просто создавали численное превосходство на определенных участках поля, не позволяя хозяевам эффективно атаковать. Тренерский штаб «Зенита» поступил правильно, выпустив на замену, в частности, Клаудиньо. Бразилец умеет играть нестандартно, обладает хорошей проникающей передачей. Хорошо видит поле. В итоге он поучаствовал во втором голе.

Соболев не попал в ритм игры «Зенита». Пока у него еще не налажено взаимопонимание с партнерами. Это проблема. Против таких команд, как «Факел», надо играть все-таки по-другому. Когда ты в атаке ограничен в пространстве и времени, нужно действовать нестандартно. Если в обороне в таких матчах мы требуем играть правильно, то в атаке, наоборот, нужно действовать неправильно (улыбается). Нестандартно. Нужно подождать. Он пропустил многовато из-за ситуации в «Спартаке». Надо восстановить и физику, и игровые качества. И, конечно, нужно найти взаимопонимание с бразильцами. Это вопрос времени. Все зависит от него. Сможет ли он отвечать требованиям тренерского штаба и соответствовать уровню партнеров? Скоро узнаем», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Бышовца.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Александр Соболев
Анатолий Бышовец
Футбол
ФК Зенит
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