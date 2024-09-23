Мельникова: «Надеюсь, Промес отдал дочку на гимнастику, потому что она этим грезила»

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова рассказала о встрече с экс-футболистом «Спартака» Квинси Промесом на соревнованиях по спортивной гимнастике в 2023 году.

«Я знала, что Промес посетит соревнования, потому что мы списались до этого в социальных сетях. У Квинси дочка очень хотела заниматься гимнастикой, поэтому он мне написал и спросил, куда ее отвести. Я пригласила его с семьей на наши соревнования в декабре. Потом они спустились к нам и мы пофоткались. Надеюсь, они отдали дочку на гимнастику, потому что она этим грезила», — цитирует «РБ Спорт» Мельникову.

В феврале этого года Промес был задержан в Дубае, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам. В июле у голландца истек контракт со «Спартаком», и он стал свободным агентом.