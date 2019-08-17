Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов перед началом матча 6-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» поделился ожиданиями от встречи. Игра начнется в 14.00 (мск).

— К сожалению, Эль-Кабир и Кухарчик травмированы. Есть возможность выходить другим игрокам. У нас не 11 человек. Тактические изменения всегда присутствуют, просим футболистов открываться правильно. День города? Дополнительный стимул — три очка, а остальное бонус, — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Урал» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы за два часа до матча