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Дмитрий Парфенов: «День города? Дополнительный стимул для «Урала» — победа над «Крыльями Советов»

13:53
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов перед началом матча 6-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» поделился ожиданиями от встречи. Игра начнется в 14.00 (мск).

— К сожалению, Эль-Кабир и Кухарчик травмированы. Есть возможность выходить другим игрокам. У нас не 11 человек. Тактические изменения всегда присутствуют, просим футболистов открываться правильно. День города? Дополнительный стимул — три очка, а остальное бонус, — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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