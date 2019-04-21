Дмитрий Парфенов: "Бикфалви - воин. Он полностью отдает себя на поле"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после победы над "Рубином" в матче 24-го тура премьер-лиги (2:1) заявил, что форвард Эрик Бикфалви полностью отдает себя на поле. 31-летний румын забил победный гол в этой встрече.

- Эрик по духу воин, он себя отдает полностью на поле, - сказал Бикфалви в эфире канала "Матч Премьер". - Ему тяжело было в конце. 12 дней пауза, с одной тренировкой. Все было вовремя, выиграли важные три очка.

Замена Бумаля? Игрок никогда не согласен с заменой. В начале была информация, что он не готов, а замена уже подошла. Она оказалась вовремя. С Бумалем разберемся, рабочий момент. Надо выдохнуть, восстановить ребят и готовиться к следующему матчу.

"Урал" набрал 30 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

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