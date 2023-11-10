Стало известно место проведения зимних сборов «Факела»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, где команда планирует провести зимние сборы.

«Команда проведет все сборы в Турции», — сказал Котов «СЭ».

После 14 туров «Факел» набрал 18 очков и занимает 10-е место в таблице РПЛ. 11 ноября команда сыграет в Воронеже против ЦСКА.