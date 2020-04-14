Дмитрий Комбаров оценил судейство в отношении «Крыльев Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» отметил, что достоин судейством своей команды в РПЛ.

— В целом нормально нас судят, есть, конечно, ошибки судейские, — сказал Комбаров. — Но таких, чтобы повлияли на результат, не было. Конечно, судьи ошибаются, пока еще ВАР не отстроен до конца, не научились пользоваться системой, как нужно. Из-за этого происходят затяжки времени, а моменты, которые можно было бы разобрать, не разбираются или наоборот.

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, ближайшая возможная дата возобновления турнира — 31 мая.