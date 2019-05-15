Дмитрий Комбаров хочет играть еще 15-20 лет

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью Марии Командной рассказал, когда планирует завершить карьеру. По его словам, возможно, он займется тренерской деятельностью.

– Иногда думаешь об этом. Все рано или поздно заканчивается, – отметил Комбаров. – Футбольная карьера тоже. Мы готовимся к этому. Надо относится к этому спокойно. Конечно, я планирую играть максимально долго, насколько мне будет позволять здоровье.

– Сколько еще?

– Всем говорю, что еще 15-20 лет. Как пойдет.

– Вы получили тренерскую лицензию. Думаете о тренерской деятельности?

– Это значит, что просто была возможность пройти краткий курс обучения. Мы его прошли. Я получил там очень много знаний, который ты не можешь оценить со стороны футболиста. Есть две стороны – футболиста и тренера. Всю жизнь я занимаюсь футболом. Однако очень тяжело переформатироваться из футболиста в тренера.

– Чем отличается видение игрока и тренера?

– У игрока есть своя позиция на поле. Исходя из этого ты думаешь, куда лучше побежать и куда отдать. А у тренера этих позиций как минимум 11, о которых он каждый раз должен думать. Нужно искать подход к каждому, кого ставить, кого не ставить. Тренерская работа намного сложнее.

Мы пошли на курсы, потому что смотрим в будущее. Не исключаю, что будщее будет связано с футболом. Возможно, тренерская деятельность или менеджер. Возможно, президент клуба. Дай бог дорасти до такого.