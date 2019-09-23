Дмитрий Кириченко: «Готов ли Чалов реально к АПЛ?»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко в интервью «СЭ» после победы ЦСКА над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России рассказал, как на южанах сказался эпизод с пенальти.

— «Краснодар» продолжил действовать так, как и прежде, — отметил Кириченко. -Просто ЦСКА реализовал не самые очевидные моменты. Чалов здорово исполнил. Но это же не 100-процентный шанс, правда?

— У вас возникали опасения, что несостоявшийся переход в «Кристал Пэлас» повлияет на Федора?

— Нет. Абсолютно не вижу в игре Чалова каких-то изменений. Уехал он, не уехал... Федор старается. Цепляется, забивает. Не думаю, что эта история как-то на нем сказалась. И потом — большой вопрос, готов ли он реально к АПЛ?

— А вы думаете, нет?

— Сложно сказать... Уровень борьбы, скоростей в Англии явно выше. Практика показывает, что не всем нашим футболистам удалось там заиграть.

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