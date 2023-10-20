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Судейство

Сегодня, 13:42

В 12-м туре РПЛ пять арбитров обслужат по два матча

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Департамент судейства РФС объявил арбитров матчей 12-го тура чемпионата России. Сразу пять рефери — Андрей Фисенко, Рафаэль Шафеев, Роман Галимов, Виталий Мешков и Артур Федоров — в субботу и воскресенье будут работать на двух играх (каждый) и выполнять по разу функции ВАР и АВАР. Это уникальный случай.

Ни на один из матчей не назначены Павел Шадыханов, Артем Любимов, Василий Казарцев, Игорь Панин и Иван Сиденков.

Полный список назначений выглядит так:

21 октября

«Оренбург» — «Факел» — Сергей Карасев, ассистенты Алексей Лунев, Илья Елеференко, резервный Анатолий Жабченко, ВАР Артур Федоров, АВАР Валерий Данченко, инспектор Сергей Лапочкин;

«Рубин» — ЦСКА — Павел Кукуян, ассистенты Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов, резервный Сергей Цыганок, ВАР Андрей Фисенко, АВАР Рафаэль Шафеев, инспектор Александр Гвардис;

«Локомотив» — «Динамо» — Сергей Иванов, ассистенты Варанцо Петросян, Дмитрий Чельцов, резервный Ян Бобровский, ВАР Виталий Мешков, АВАР Роман Галимов, инспектор Сергей Зуев;

«Балтика» — «Краснодар» — Евгений Кукуляк, ассистенты Андрей Болотенков, Денис Березнов, резервный Роман Сафьян, ВАР Владислав Безбородов, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Андрей Бутенко;

22 октября

«Урал» — «Сочи» — Владимир Москалев, ассистенты Кирилл Большаков, Михаил Иванов, резервный Антон Фролов, ВАР Алексей Сухой, АВАР Александр Богданов, инспектор Сергей Мартынов;

«Спартак» — «Пари НН» — Алексей Амелин, ассистенты Игорь Князев, Владимир Миневич, резервный Евгений Буланов, ВАР Рафаэль Шафеев, АВАР Андрей Фисенко, инспектор Сергей Хральцов;

«Зенит» — «Крылья Советов» — Артем Чистяков, ассистенты Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе, резервный Сергей Чебан, ВАР Роман Галимов, АВАР Виталий Мешков, инспектор Эдуард Малый;

«Ростов» — «Ахмат» — Кирилл Левников, ассистенты Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин, резервный Николай Волошин, ВАР Евгений Турбин, АВАР Артур Федоров, инспектор Александр Гончар.

РПЛ
РФС
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
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