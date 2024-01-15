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Сегодня, 18:13

Дмитрий Хомуха: «Круговой понимает, что в «Зените» он будет игроком ротации»

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Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход Данила Кругового из петербургского клуба в московский.

«С учетом того, что у ЦСКА нет явно выраженного флангового защитника с левой ногой, думаю, что Круговой придется ко двору, — приводит «РБ Спорт». — По крайней мере на этой позиции будет глубина состава. Круговой реально понимает, что в «Зените» он будет игроком только ротации и не более того. Для себя, по всей видимости, он принял такое решение».

Контракт Кругового с «Зенитом» истекает нынешним летом. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Данил Круговой
Дмитрий Хомуха
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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