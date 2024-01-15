Дмитрий Хомуха: «Круговой понимает, что в «Зените» он будет игроком ротации»

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход Данила Кругового из петербургского клуба в московский.

«С учетом того, что у ЦСКА нет явно выраженного флангового защитника с левой ногой, думаю, что Круговой придется ко двору, — приводит «РБ Спорт». — По крайней мере на этой позиции будет глубина состава. Круговой реально понимает, что в «Зените» он будет игроком только ротации и не более того. Для себя, по всей видимости, он принял такое решение».

Контракт Кругового с «Зенитом» истекает нынешним летом. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей.