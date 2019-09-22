Дмитрий Хохлов: «Третий мяч даже разбирать не хочу»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:3).

— Должны с первого тайма показывать уверенную игру, — рассказал Хохлов в интервью «Матч Премьер». — Если один тайм не играем, то потом возвращаться тяжело. Во второй половине получилось это сделать. Правда, потом стандарт — простой гол. Третий мяч даже разбирать не хочу. Уже все в раздевалке сказал.

Мы настраивались на сегодняшнюю игру и думали о ней. Еще не пришло время говорить о Кубке.

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