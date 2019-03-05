Дмитрий Хохлов: "Разве в моем интервью "СЭ" про Широкова была какая-то недосказанность?"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что не может раскрыть причины недопонимания со спортивным директором бело-голубых Романом Широковым.

Ранее тренер бело-голубых в интервью "СЭ" рассказал о том, что разногласия с руководством у него возникли из-за разных взглядов на трансферную политику клуба.

– Здесь есть недосказанность? В чем недопонимание? Есть некоторые моменты, внутриклубная кухня, – заявил Хохлов. – Есть вещи, которые я не могу озвучивать, поэтому их никогда не расскажу. Те вещи, которые меня беспокоят, мы обговорим внутри клуба.

Дмитрий Хохлов: "Недопонимание с Широковым осталось"