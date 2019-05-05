Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов отметил, что его команда хорошо настроена на матч против ЦСКА в рамках 27-го тура чемпионата России. Также он отметил, что уже успел поздравить Сергея Семака с завоеванным чемпионством во главе "Зенита".

– Мотивация всегда на дерби запредельная, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Хохлов. – Не знаю, почему ЦСКА неудобно с "Динамо" играть – это просто статистика. Нам не надо на нее внимания обращать. Просто настраиваться на каждый матч. Не думаю, что на ЦСКА легче настраиваться. Мы не в том положении, чтобы делить так соперников. Для нас каждая игра важна.

Поздравил ли Сергея Семака с чемпионством "Зенита"? Да, поздравил. Рад за Семака, рад, что у него все получилось. Поначалу все не очень хорошо шло, но он справился. Рад, что он завоевал это золото.