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Дмитрий Хохлов: «Лещук играет хорошо, решили пока не менять вратаря»

13:58

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против «Сочи». Специалист объяснил, почему он заменил в центре обороны Владимира Рыкова на Тони Шунича. Также он подчеркнул, что штаб пока доверяет в воротах Игорю Лещуку, который заменил травмированного капитана Антона Шунина.

— Учитываем индивидуальные особенности соперника, — сказал Хохлов в эфире «Матч премьер». — Предполагали, что будет играть Заболотный, а Тони Шунич лучше действует в верховых единоборствах, может себя лучше проявить, чем Володя Рыков. Ни в коем случае не в упрек Володе.

— Восстановился Шунин, его ждут болельщики. Вернется в основу, или пока есть к Лещуку кредит доверия?

Доверие есть к любому игроку, который есть в обойме основы. Игорь проявляет себя хорошо, решили пока не менять ничего.

Динамо — Сочи

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