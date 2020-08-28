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Дмитрий Гунько рассказал о «шести очках для «Спартака» в матчах с «Химками»

14:25
Дмитрий Гунько. Фото Пресс-служба «Химок»
Дмитрий Гунько. Фото Пресс-служба «Химок»
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Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал слухи о том, что подмосковный клуб в нынешнем сезоне будет «отдавать» матчи «Спартаку».

«Все говорят про шесть очков, которые «Химки» должны «отдать» «Спартаку». Это лишь фантазии прессы, журналистов», — сказал Гунько в интервью телеканалу «Россия 24».

«Вы как себе это представляете? Эти рассуждения далеки от здравого смысла, психологии спортсменов, выступления команды и работы тренеров. Игра может складываться по-разному, но результат матча зависит от всех факторов, которые влияют на результат», — отметил тренер.

В первом круге «Химки» и «Спартак» встретятся в 11-м туре Тинькофф РПЛ 17 октября.

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