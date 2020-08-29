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Дмитрий Гунько: «Химкам» не хватает состава. Очков мы явно недобрали"

22:15

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от матча 6-г тура Тинькофф-РПЛ против «Ротора» (1:1).

— У нас все было по плану, — сказал Гунько в эфире «Матч премьер». — Мы понимали, как будем действовать, имели правильные перестроения во втором тайме, имели тотальное преимущество, но реализация подвела.

Конечно, мы видим, что ребята на огромном желании и старании провели блиц, матч за матчем. Не хватает ротации, не хватает состава, надеемся на усиление в первую очередь в атаке. Очков мы явно недобрали.

Химки — Ротор

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