Дмитрий Гунько: «Химкам» не хватает состава. Очков мы явно недобрали"

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от матча 6-г тура Тинькофф-РПЛ против «Ротора» (1:1).

— У нас все было по плану, — сказал Гунько в эфире «Матч премьер». — Мы понимали, как будем действовать, имели правильные перестроения во втором тайме, имели тотальное преимущество, но реализация подвела.

Конечно, мы видим, что ребята на огромном желании и старании провели блиц, матч за матчем. Не хватает ротации, не хватает состава, надеемся на усиление в первую очередь в атаке. Очков мы явно недобрали.