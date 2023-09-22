Булыкин — о возможном назначении Черчесова в «Локомотив»: «Он умеет работать со всеми и добиваться результата»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном назначении экс-тренера сборной России Станислава Черчесова в московский клуб.

«Черчесов всем подходит. Он уже показал, что умеет работать со всеми и добиваться результата. Перейдет он в «Локомотив» или нет , все зависит от результатов Галактионова. Руководство поставило задачи перед ним. Если они не будут выполняться, будут смотреть на другого тренера. Но пока, насколько мне известно, руководство доверяет Галактионову. И других кандидатур не рассматривает. Все может поменяться, если у «Локомотива» все разладится и потеряются результаты. Зависит ли будущее Галактионова от матча с «Зенитом»? Нет, не думаю», — сказал Булыкин «СЭ».

После 8 туров «Локомотив» занимает восьмую строчку в таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября. Начало — в 16.30 мск.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 20 декабря 2021 по 19 июля 2023 года. Российский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Клаксвика» (0:3) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.