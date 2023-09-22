Генеральный директор «Пари НН» не согласен с тем, что «Спартак» — самая популярная команда в России

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о том, что не считает «Спартак» самым популярным клубом в РПЛ.

«Для меня прискорбно осознавать, что болельщиков «Спартака» на нашем домашнем матче было значительно больше, чем болельщиков «Пари НН». Мы ни в коем случае не хотим вызвать жалость — нужно воспитать своего болельщика. Они есть, их достаточно много, но должно быть кратно больше.

Я бы не сказал, что «Спартак» — главная команда по популярности в РПЛ. Популярность измеряется не криками и не цветом формы и шарфов. Популярность воспитывается совсем другими принципами. Есть региональные команды, есть «Зенит», «Краснодар», которые сейчас громко звучат. Нужно понимать, что для одного социума какой-то клуб популярен, для другого — не популярен», — приводит «РБ Спорт» слова Гусейнова.

«Пари НН» уступил в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартаку» (0:3). 24 сентября в рамках 9-го тура РПЛ нижегородцы примут на своем поле «Оренбург». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.