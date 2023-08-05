Булыкин: «У «Локомотива» есть задатки топ-клуба»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о матче третьего тура РПЛ с ЦСКА.

«Второй круг в прошлом сезоне «железнодорожники» провели просто отлично. Клуб потерпел только одно поражение, так еще и в матче с «Зенитом». Кого это может не радовать? Все восхищаются работой Галактионова и ждут, что он продолжит в том же духе. Поставить себе высокую планку и один раз до нее допрыгнуть — это одно, а показывать результат долгое время — это другое. Понятное дело, что «Локо» преобразился, теперь у команды есть много опций. Можно играть через Дзюбу или Пинява. Изидор забивает в каждом матче, а Баринов выжигает середину поля и все время оказывается там, где нужно. У «Локомотива» есть задатки топ-клуба. Команда может вполне успешно выступить в чемпионате, еще можно провернуть пару хороших трансферов. Уже сегодня «Локо» — серьезный соперник для всех, являющийся одним из самых результативных клубов РПЛ», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.ру».

Матч между командами состоится сегодня, 5 августа, начало — 20.00 мск.