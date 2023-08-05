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Сегодня, 13:20

Булыкин: «У «Локомотива» есть задатки топ-клуба»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о матче третьего тура РПЛ с ЦСКА.

«Второй круг в прошлом сезоне «железнодорожники» провели просто отлично. Клуб потерпел только одно поражение, так еще и в матче с «Зенитом». Кого это может не радовать? Все восхищаются работой Галактионова и ждут, что он продолжит в том же духе. Поставить себе высокую планку и один раз до нее допрыгнуть — это одно, а показывать результат долгое время — это другое. Понятное дело, что «Локо» преобразился, теперь у команды есть много опций. Можно играть через Дзюбу или Пинява. Изидор забивает в каждом матче, а Баринов выжигает середину поля и все время оказывается там, где нужно. У «Локомотива» есть задатки топ-клуба. Команда может вполне успешно выступить в чемпионате, еще можно провернуть пару хороших трансферов. Уже сегодня «Локо» — серьезный соперник для всех, являющийся одним из самых результативных клубов РПЛ», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.ру».

Матч между командами состоится сегодня, 5 августа, начало — 20.00 мск.

Источник: Евро-Футбол.ру
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
2
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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