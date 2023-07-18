Булыкин — о Галицком: «Я его сильно зауважал после цели построить команду на собственных воспитанниках»
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своем отношении к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.
«Я сильно зауважал его, когда он выстроил всю инфраструктуру «южан» и обозначил целью сформировать состав команды исключительно из собственных воспитанников. Однако потом начали покупать иностранцев, уровнем ненамного выше своих. Не верю, что в Краснодарском крае нельзя найти способных мальчишек. Подобные заявления Галицкого идут вразрез с приобретением средних легионеров перед выступлением в Лиге чемпионов. В итоге эти новички все равно вовсю ошибались. А если бы выходили свои, глаза бы горели». — цитирует Булыкина RT.
«Краснодар» был основан Галицким в 2008 году, а спустя три года команда дебютировала в РПЛ. Клуб трижды становился призером чемпионата России.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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