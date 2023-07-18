Булыкин — о Галицком: «Я его сильно зауважал после цели построить команду на собственных воспитанниках»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своем отношении к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.

«Я сильно зауважал его, когда он выстроил всю инфраструктуру «южан» и обозначил целью сформировать состав команды исключительно из собственных воспитанников. Однако потом начали покупать иностранцев, уровнем ненамного выше своих. Не верю, что в Краснодарском крае нельзя найти способных мальчишек. Подобные заявления Галицкого идут вразрез с приобретением средних легионеров перед выступлением в Лиге чемпионов. В итоге эти новички все равно вовсю ошибались. А если бы выходили свои, глаза бы горели». — цитирует Булыкина RT.

«Краснодар» был основан Галицким в 2008 году, а спустя три года команда дебютировала в РПЛ. Клуб трижды становился призером чемпионата России.