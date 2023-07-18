Клаудиньо: «Я — русский? Нет»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, что не считает себя русским.

«Я — русский? Нет. Малком говорит, что он русский? Это Малком, а я — нет», — цитирует игрока Sport24.

24 февраля 2023 года бразильцы получили российские паспорта. Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, а Клаудиньо — с августа 2021 года.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 5 голов и сделал 12 голевых передач в 30 матчах во всех турнирах.