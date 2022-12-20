Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:55

Чанов: «Думаю, Акинфеев способен играть до 45 лет, как Буффон»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов сравнил голкипера красно-синих Игоря Акинфеева с 45-летним итальянским вратарем Джанлуиджи Буффоном, который выступает за «Парму».

«Думаю, Акинфеев способен играть до 45 лет, как Буффон. Вопрос в его желании и здоровье, которое на первом месте. Если все будет соответствовать, то почему нет? Это не так сложно, я сам закончил в 44. Главное не устать психологически. Согласен, что таких как я единицы.

Не стал ли ЦСКА заложником Акинфеева на вратарской позиции? На воротах не будешь стоять авторитетом. Люди приходят посмотреть на Акинфеева, и он не имеет права играть ниже определенного уровня. Что ему нет замены — это только кажется. Ребята подтягиваются, например, Тороп. Спорт — это конкуренция, надо доказывать», — сказал Чанов Legalbet.

В этом сезоне 36-летний Акинфеев принял участие в 18 матчах ЦСКА, в которых пропустил 19 голов и пять раз оставил ворота в неприкосновенности.

Источник: https://legalbet.ru/news/chanov-akinfeev-sposoben-igrat-do-45-let-kak-buffon/
Виктор Чанов
Джанлуиджи Буффон
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026
Сильный пожар разгорелся на нефтегазовом объекте под Харьковом
Эксперты назвали топ-5 причин отказа в ипотеке
Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Зенит» опубликовал предновогодний ролик. В нем бразильцы готовят оливье и смотрят советские фильмы
Дмитрий Булыкин: «Главное, чтобы Самошников захотел проявить себя в «Локомотиве»
Деменко: «Если «Зенит» не отпустит Клаудиньо, создаст себе больше проблем»
Мостовой — о награде Пиняева «Первая пятерка»: «Может его вдохновить, а может начаться звездная болезнь»
Источник: «Спартак» готов предложить за полузащитника «Хетафе» Максимовича 3 миллиона евро
В «Сассуоло» заявили, что «Спартак» не обращался в клуб по покупке защитника Рожерио
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Булыкин: «Главное, чтобы Самошников захотел проявить себя в «Локомотиве»

Пиняев поблагодарил одноклубников за помощь в получении премии «Первая пятерка»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости