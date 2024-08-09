Силкин: «Краснодар» ничего не может сделать в атаке без Кордобы»

Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением о возможном уходе нападающего Джона Кордобы из «Краснодара».

«Кордоба — важнейшая фигура в атаке „Краснодара“, мы же видим, что без него они ничего не могут сделать. Конечно, его уход станет потерей. Но пока сложно что-то сказать, так как мы не внутри, и не знаем, насколько он близок к уходу. Да, начало чемпионата Кордоба провалил, но сейчас он наберет форму и вновь будет забивать», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали об интересе «Зенита» к колумбийскому форварду. В текущем сезоне Кордоба провел за «Краснодар» 2 матча.

После 3-х туров РПЛ «быки» (3 очка) занимают 11-м месте в турнирной таблице.