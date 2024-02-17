Булыкин: «Пока вижу грамотные действия со стороны руководства «Локомотива»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил трансферную кампанию московского клуба в зимнее трансферное окно.

«Оценку даст окончание сезона, все-таки есть задачи и потрачены деньги на трансферы. Все это покажет себя со временем с пользой или нет. Я пока вижу грамотные действия со стороны руководства. Нападающий, который в аренде, на которого не потрачено много денег и есть шанс его купить. Защитник, которого взяли, такого мощного. Интересно, как такой габаритный футболист проявит себя в нашем чемпионате. Это мы увидим в ближайших турах РПЛ, поэтому жду концовку сезона из-за той плотности, которую создали команды», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

Этой зимой «Локомотив» арендовал у «Тулузы» форварда Саида Хамулича, а также к московскому клубу присоединился защитник Жерзино Ньямси из «Страсбура».