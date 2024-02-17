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Сегодня, 07:45

Булыкин: «Пока вижу грамотные действия со стороны руководства «Локомотива»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил трансферную кампанию московского клуба в зимнее трансферное окно.

«Оценку даст окончание сезона, все-таки есть задачи и потрачены деньги на трансферы. Все это покажет себя со временем с пользой или нет. Я пока вижу грамотные действия со стороны руководства. Нападающий, который в аренде, на которого не потрачено много денег и есть шанс его купить. Защитник, которого взяли, такого мощного. Интересно, как такой габаритный футболист проявит себя в нашем чемпионате. Это мы увидим в ближайших турах РПЛ, поэтому жду концовку сезона из-за той плотности, которую создали команды», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

Этой зимой «Локомотив» арендовал у «Тулузы» форварда Саида Хамулича, а также к московскому клубу присоединился защитник Жерзино Ньямси из «Страсбура».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11535197-bulykin-ocenil-transfernuyu-kampaniyu-lokomotiva-v-zimnee-mezhsezone.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Жерзино Ньямси
Саид Хамулич
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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