Ларионов назвал двух лучших футболистов в истории России

Главный тренер СКА Игорь Ларионов в разговоре с «СЭ» назвал лучших футболистов в российской истории.

«Величайший футболист в истории России? Я думаю, Аршавин. Мне нравилась нестандартность его игры. На такие вещи хочется смотреть и не хочется уходить со стадиона. Потому что ты всегда знаешь, что он может сделать на поле что-то необычное. Если говорить о стабильности игры, а также характере, то для меня это Игорь Акинфеев, который играет прекрасно в течение 20 лет. Поэтому выделю именно этих двоих игроков. Аршавин — яркий, техничный и умный. Акинфеев — человек, который каждый год стабильно делает свою работу и дает пример молодежи, как надо в этой жизни себя вести и идти к своей цели», — сказал Ларионов «СЭ».

Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за армейцев на протяжении всей своей карьеры.

Андрей Аршавин играл за такие команды, как «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».