9 июля 2025, 16:10

Ларионов назвал двух лучших футболистов в истории России

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер СКА Игорь Ларионов в разговоре с «СЭ» назвал лучших футболистов в российской истории.

«Величайший футболист в истории России? Я думаю, Аршавин. Мне нравилась нестандартность его игры. На такие вещи хочется смотреть и не хочется уходить со стадиона. Потому что ты всегда знаешь, что он может сделать на поле что-то необычное. Если говорить о стабильности игры, а также характере, то для меня это Игорь Акинфеев, который играет прекрасно в течение 20 лет. Поэтому выделю именно этих двоих игроков. Аршавин — яркий, техничный и умный. Акинфеев — человек, который каждый год стабильно делает свою работу и дает пример молодежи, как надо в этой жизни себя вести и идти к своей цели», — сказал Ларионов «СЭ».

Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за армейцев на протяжении всей своей карьеры.

Андрей Аршавин играл за такие команды, как «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

Андрей Аршавин
Игорь Акинфеев
Игорь Ларионов (хоккей)
Футбол
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Булыкин — о финале КЧМ: «Любая команда может преподнести сюрпризы»

«Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 27 18 6 3 55-21 60
2
 Зенит 27 17 8 2 47-17 59
3
 Локомотив 27 13 10 4 51-35 49
4
 Спартак 27 14 6 7 44-36 48
5
 Балтика 27 11 13 3 37-17 46
6
 ЦСКА 27 13 6 8 38-28 45
7
 Рубин 27 10 9 8 25-26 39
8
 Динамо 27 10 8 9 46-37 38
9
 Ахмат 27 8 8 11 31-37 32
10
 Акрон 27 6 9 12 33-45 27
11
 Ростов 27 6 9 12 20-29 27
12
 Кр. Советов 27 6 8 13 29-47 26
13
 Оренбург 27 6 8 13 27-38 26
14
 Динамо Мх 27 5 9 13 17-34 24
15
 Пари НН 27 6 4 17 23-44 22
16
 Сочи 27 5 3 19 24-56 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.05 17:00 Кр. Советов – Спартак - : -
1.05 19:30 Локомотив – Динамо - : -
2.05 14:00 Динамо Мх – Ростов - : -
2.05 16:30 Балтика – Рубин - : -
2.05 19:00 ЦСКА – Зенит - : -
3.05 14:30 Сочи – Оренбург - : -
3.05 17:00 Акрон – Краснодар - : -
3.05 19:30 Ахмат – Пари НН - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 15
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Бителло
Бителло

Динамо

 7
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 23 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 25 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 25 1 2
Вся статистика

