Губерниев — об уходе Ларссона: «Редкий иностранец сейчас не уедет из России»
Губерниев высказался об уходе Ларссона из «Спартака»
Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход нападающего Джордана Ларссона из «Спартака».
«Редкий иностранец сейчас не уедет из России. К сожалению, это нормальная практика сегодняшнего дня. С этим ничего невозможно поделать», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
27 июня «Спартак» объявил об уходе Ларссона. Красно-белые и шведский нападающий расторгли трудовой договор по соглашению сторон.
Ларссон доигрывал прошлый сезон в Швеции в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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