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Губерниев — об уходе Ларссона: «Редкий иностранец сейчас не уедет из России»

Губерниев высказался об уходе Ларссона из «Спартака»
Читать «СЭ» в
Джордан Ларссон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход нападающего Джордана Ларссона из «Спартака».

«Редкий иностранец сейчас не уедет из России. К сожалению, это нормальная практика сегодняшнего дня. С этим ничего невозможно поделать», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

27 июня «Спартак» объявил об уходе Ларссона. Красно-белые и шведский нападающий расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

Ларссон доигрывал прошлый сезон в Швеции в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Джордан Ларссон
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
3
2
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 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
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 - : -
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 - : -
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