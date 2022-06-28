Губерниев высказался об уходе Ларссона из «Спартака»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход нападающего Джордана Ларссона из «Спартака».

«Редкий иностранец сейчас не уедет из России. К сожалению, это нормальная практика сегодняшнего дня. С этим ничего невозможно поделать», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

27 июня «Спартак» объявил об уходе Ларссона. Красно-белые и шведский нападающий расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

Ларссон доигрывал прошлый сезон в Швеции в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.