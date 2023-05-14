Спортдиректор «Оренбурга»: «Некоторые футболисты думают, что они уже где-то»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что другие клубы интересуются рядом футболистов их команды.

«Конкретно ни к кому пока интереса нет, все на уровне разговоров. Пока просто пробивают, зондируют, как будет в итоге — посмотрим. Может, вообще никто не уйдет — такая вероятность тоже есть. И одна из причин, по которым мы не можем победить в последних двух матчах, как раз в этом — все об этом говорят, пишут, агенты, информация до игроков доходит. Некоторые думают, что они уже где-то. Но сейчас они здесь», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» располагается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков за 27 туров.