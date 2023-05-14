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Сегодня, 10:52

Спортдиректор «Оренбурга»: «Некоторые футболисты думают, что они уже где-то»

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что другие клубы интересуются рядом футболистов их команды.

«Конкретно ни к кому пока интереса нет, все на уровне разговоров. Пока просто пробивают, зондируют, как будет в итоге — посмотрим. Может, вообще никто не уйдет — такая вероятность тоже есть. И одна из причин, по которым мы не можем победить в последних двух матчах, как раз в этом — все об этом говорят, пишут, агенты, информация до игроков доходит. Некоторые думают, что они уже где-то. Но сейчас они здесь», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» располагается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков за 27 туров.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
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Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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