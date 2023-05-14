Александр Мостовой: «В топ-5 чемпионатов РПЛ никогда не попадет»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о месте РПЛ в европейском футболе.

«Первые пять топ-чемпионатов не берем. Во Франции очень тяжело, я там три года отыграл, знаю, что это такое. Еще бы поспорил, где тяжелее — во Франции или Испании. Есть Португалия, Голландия. Но сейчас трудно сравнивать, у нас одна команда выигрывает все пять лет подряд, а в Европе из группы не выходит четыре года. Ясно, что в первую пятерку мы никогда не попадем. Сейчас не с чем сравнивать, наши команды нигде не играют», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Россия занимает 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА.