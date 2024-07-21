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Дмитрий Андреев назвал Дзюбу самым сложным нападающим, против которого ему приходилось играть

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, ранее игравший за клуб на позиции защитника, назвал нападающего, против которого ему было тяжелее всего играть.

«Дзюба. Мы с Адесойе часто дискутировали на эту тему. С Дзюбой реально тяжело играть. Вот у них ["Зенита"] была пара Азмун и Дзюба, и с Дзюбой было очень неудобно. То есть он так располагался, играл спиной к воротам корпусом, что просто реально не подлезть. Очень тяжело. Это было в каменном веке, но тогда реально он самый тяжелый был», — приводит слова Андреева Legalbet.

Андреев выступал за «Оренбург» с 2011 по 2019 год, после чего завершил карьеру игрока и стал спортивным директором клуба.

Источник: Legalbet
Артем Дзюба
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
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16
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
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Оренбург – Спартак
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 1 1 0
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