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Николич — о ничьей с «Ростовом»: «Футболисты оставили все силы на поле»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в матче 1-го тура РПЛ-2024/25.

«Борьба была всю игру, и футболисты оставили все силы на поле. Видно, что устали к концу и одни, и другие. Но это нормальная ситуация для первого тура. Хочу сказать, что и наши игроки, и игроки «Ростова» — молодцы. Погода сегодня была достаточно тяжелой для футболистов, на стадионе было душно», — приводит слова Николича сайт ЦСКА.

Также тренер ЦСКА отметил, что в команде ного новых игроков, которым нужно между собой сыграться.

«Гайч и Бистрович были в аренде в прошлом сезоне, Койта, Жемалетдинов и Круговой только пришли. Но все ребята старались и бились. Качество игры должно быть лучше, конечно. Мы добыли очко в тяжелом бою, теперь двигаемся дальше. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которых на сегодняшнем матче было немало», — отметил Николич.

ЦСКА с 1 очком находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Московская команда 27 июля отправится в гости к «Пари НН».

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
 - : -
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