Дмитрий Аленичев: «Таких, как Нетто, сейчас нет, и вряд ли появится»

Экс-капитан «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился воспоминаниями о легенде красно-белых Игоре Нетто?, которому сегодня исполнилось бы 90 лет. В честь юбилея футболиста в академии «Спартака» состоялась товарищеская игра между ветеранами красно-белых и сборной СССР, которая завершилась вничью (4:4).

— Игоря Александровича, к сожалению, уже нет с нами, но сегодня почтили его память этой замечательной игрой, — заявил Аленичев. — Это был замечательный футболист и потрясающий человек. Его уважали и помнят, как выдающегося человека и футболиста. Сегодня собрались многие, кто играл с ним и кто видел его игры, такие как я. Для меня было бы счастьем сыграть с таким замечательным футболистом, но так получилось, что я вырос в другую эпоху. Игроков такого калибра сейчас нет, и в ближайшее время вряд ли появятся. Если в ближайшие сто лет такой игрок в России появится, то для нас это будет праздник. Конечно же, мы виделись в середине 90-х, но подробно мы не общались. Многое о нем я узнал от Никиты Павловича Симоняна. (Евгений Белоусов)