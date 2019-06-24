Дмитрий Аленичев: "Глушаков не мог "копать" под Карреру"

Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".

​– Глушакова обвиняли в том, что он "копал" под Карреру. Вы работали вместе – Денис действительно способен на это?

– Из него сделали какого-то подлеца. Такого не может быть. Я его хорошо знаю – открытый, душевный, всегда улыбающийся человек. "Подлянку" никогда в жизни не сделает. Миф какой-то придумали, что кого-то подсиживал. Это все ерунда. Денис никогда на такое не пойдет, уверен. Наоборот, придет от имени команды и лицо в лицо тренеру все скажет, если у ребят появляются вопросы. И ко мне так обращался, кстати.

– Если брать чисто спортивный аспект, можно ли говорить, что возраст берет свое?

– Вот тут согласен. Денис не показывает уровень футбола, который необходим для такой команды как "Спартак". Если ставятся максимальные задачи, то Глушаков им уже не соответствует. На это есть причины – и в первую очередь как раз возраст. Да он это прекрасно сам понимает. (Вячеслав Короткин)

Полностью первая часть интервью Аленичева //

Вторая часть интервью - скоро в "СЭ"!