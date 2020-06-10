Дмитрий Аленичев: «Если Николич не будет показывать те же результаты, что и Семин, возможны провокации болельщиков»

Известный российский тренер, бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Аленичев высказался по поводу ухода с поста главного тренера железнодорожников Юрия Семина. Со специалистом не был продлен истекавший 31 мая контракт, его должность занял Марко Николич.

— С Юрием Павловичем я знаком 28 лет, с 1992 года, когда они вместе с Валерием Филатовым работали в «Локомотиве», — сказал Аленичев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Я под руководством этих специалистов начинал карьеру в чемпионате. С огромным уважением отношусь к Семину как к человеку и как к специалисту, который мне много дал.

Вся эта история... Руководство «Локомотива» пошло на рискованный шаг, поставив нового тренера Николича в сложное положение. То уважение болельщиков «Локо» к руководителям клуба сейчас не такое, какое было при Семине. Вернуть его можно благодаря одному: если новый главный тренер будет показывать те же результаты. Если не получится, то возможны провокации со стороны болельщиков, скандалы. Не хотелось бы, чтобы это было.