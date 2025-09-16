Дмитриев: «Когда переходил в «Спартак», понимал, что у меня не будет постоянно матчей по 90 минут»

Вингер «Спартака» Игорь Дмитриев поделился мнением о своем переходе в московский клуб.

«Когда я переходил в «Спартак», понимал, что не буду главным лицом, у меня не будет постоянно матчей по 90 минут. Я приходил, чтобы биться и доказывать. Всегда хочется двигаться вперед, в команду, которая борется за самые высокие места. Так что я был готов к конкуренции.

Конечно, хочется играть больше, но если расстраиваться или обижаться на то, что не играешь много, то это будет только тебе хуже. Я готов к любому времени, которое мне дадут. Главное — показать, на что я способен», — сказал Дмитриев в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

Дмитриев является воспитанником «Зенита». Он перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Урала». В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 9 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи.