Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем с «Химками» рассказал о состоянии вратаря красно-белых Александра Селихова.

— Селихов сыграл первый матч за «Спартак-2». Как вы оцените его состояние и перспективу вернуться в основу?

— Я очень рад, что Саша вернулся в строй и смог сыграть свою первую игру после длительного перерыва, — сказал на пресс-конференции Тедеско. — Это первый шаг его нового пути, это должно придать ему мотивации, поскольку черная полоса у него была тяжелая. Я был свидетелем его последней травмы, видел, как он лежал на кушетке в окружении наших врачей и был расстроен. Надеюсь, эта игра даст ему психологической уверенности. (Елена Григорьевская)

Для Селихова матч против «Крыльев Советов» (1:2) в составе «Спартака-2» стал первым с апреля 2019 года. Осенью прошлого года голкипер перенес операцию на правом ахилловом сухожилии.