«Для меня переход в ЦСКА — это как заново родиться». Гогуа — эмоционально о смене клуба
12:36
Новичок ЦСКА полузащитник Седрик Гогуа заявил, что сделает от себя все зависящее, чтобы проявить себя армейском клубе.
— Хочу поблагодарить Бога за то, что я здесь, — рассказал в интервью клубной пресс-службе Гогуа. — Я очень рад и взволнован, что попал в такой большой клуб. Для меня это вызов, и я сделаю все возможное, чтобы проявить себя.
Для меня ЦСКА — уже как семья. Рад, что стал красно-синим. Это как заново родиться!
Матч 8-го тура «Арсенал» — ЦСКА состоится в воскресенье 1 сентября и начнется в 16.30, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи