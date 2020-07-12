«Для меня Палыч точно не враг». Кикнадзе ответил на вопрос болельщика о Семине
20:10
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе провел встречу с болельщиками после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:1). В ходе беседы функционер высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера «железнодорожников».
— Витает вопрос про Семина, — говорит болельщик.
— Я на все вопросы про Юрия Павловича ответил в интервью, — подчеркнул Кикнадзе. — Если вы хотите бесконечно возвращаться к этому, ходить по своим и моим мозолям — я против. Я не хочу эскалаций и разжигания. Для меня Палыч точно не враг. Дальше покажет игра.
Полностью беседу Кикнадзе с болельщиками читайте в ближайшее время на сайте «СЭ». (Севастиан Терлецкий)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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