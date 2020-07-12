«Для меня Палыч точно не враг». Кикнадзе ответил на вопрос болельщика о Семине

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе провел встречу с болельщиками после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:1). В ходе беседы функционер высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера «железнодорожников».

— Витает вопрос про Семина, — говорит болельщик.

— Я на все вопросы про Юрия Павловича ответил в интервью, — подчеркнул Кикнадзе. — Если вы хотите бесконечно возвращаться к этому, ходить по своим и моим мозолям — я против. Я не хочу эскалаций и разжигания. Для меня Палыч точно не враг. Дальше покажет игра.

Полностью беседу Кикнадзе с болельщиками читайте в ближайшее время на сайте «СЭ». (Севастиан Терлецкий)