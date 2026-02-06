Дисквалификацию Мойзеса на Зимнем кубке РПЛ отменили

РПЛ объявила об отмене дисквалификации для защитника ЦСКА Мойзеса на Winline Зимнем кубке. 30-летний бразилец был удален в матче первого тура турнира с «Краснодаром» (2:2, пенальти 5:4), он получил прямую красную карточку.

«Решение принято с учетом товарищеского статуса турнира и мнений остальных клубов-участников. В связи с этим Мойзес может участвовать в ближайшем матче ЦСКА в кубке против «Динамо», — говорится в сообщении.

Кроме того, удаленные в первом туре за вторые предупреждения Максим Осипенко («Динамо»), Жубал и Степан Садчиков (оба — «Краснодар») смогут сыграть во втором туре Зимнего кубка.