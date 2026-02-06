ЦСКА — «Динамо»: онлайн-трансляция матча

ЦСКА и «Динамо» встретятся в матче Winline Зимнего кубка РПЛ в пятницу, 6 февраля. Матч в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Аль-Нахайян» начинается в 15.00 по московскому времени.

Следить за текстовой трансляцией, ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Динамо» можно в матч-центре и также ленте новостей на нашем сайте.

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06 февраля, 15:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 14.30 мск. В ретрансляции эфира федерального канала игру также можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

В первом туре Зимнего Кубка РПЛ армейцы выиграли по пенальти у «Краснодара» (2:2, пенальти — 5:4), а бело-голубые уступили «Зениту» (1:2).