Агент защитника «Краснодара» Стежко о травме колена: «У Виталия будет достаточно долгий срок восстановления»

Агент Эдуард Горовых, представляющий интересы защитника «Краснодара» Виталия Стежко, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о восстановлении игрока после операции.

Ранее в СМИ появилась информация, что 29-летнему россиянину делали операцию на колене.

«У Стежко была операция, сейчас у него будет достаточно долгий срок восстановления. Точные сроки неизвестны. Поэтому не понимаю, откуда сейчас берутся слухи о возможном переходе в «Торпедо». Прошлым летом был интерес от нескольких клубов, в том числе от московского, но «Краснодар» не отпустил Виталия. На данный момент игрок будет восстанавливаться, а летом отталкиваться от желания клуба, с которым у Стежко действующий контракт», — сказал Горовых «СЭ».

Стежко в этом сезоне провел за «Краснодар» 3 матча и не отличился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.