РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Директор «Локомотива»: «Черданцев 4 раза сказал, что Семин оскорбил судью. Уровень неточности оскорбителен»

00:08
Теги:

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо раскритиковал работу комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).

— Черданцев четыре раза сказал об «оскорблениях» со стороны Семина, — написал Брейдо в своем Twitter. —  Хотелось бы посмотреть видео/аудио этих «оскорблений». Палыч кричал, что была игра в мяч, потом намекал на желтую. Эмоции, давление — что угодно. Но не оскорбления. А уровень неточности в словах Черданцева оскорбителен.

Юрия Семина удалили во втором тайме.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир