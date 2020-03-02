Директор «Локомотива»: «Черданцев 4 раза сказал, что Семин оскорбил судью. Уровень неточности оскорбителен»

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо раскритиковал работу комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).

— Черданцев четыре раза сказал об «оскорблениях» со стороны Семина, — написал Брейдо в своем Twitter. — Хотелось бы посмотреть видео/аудио этих «оскорблений». Палыч кричал, что была игра в мяч, потом намекал на желтую. Эмоции, давление — что угодно. Но не оскорбления. А уровень неточности в словах Черданцева оскорбителен.

Черданцев 4 раза сказал об «оскорблениях» со стороны Семина. Хотелось бы посмотреть видео/аудио этих «оскорблений». Палыч кричал, что была игра в мяч, потом намекал на желтую. Эмоции, давление — что угодно. Но не оскорбления.А уровень неточности в словах @cherdantsev оскорбителен — Kirill Breydo (@Kirill_Breydo) March 1, 2020

Юрия Семина удалили во втором тайме.