Семин отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Локомотив»

Бывший тренер «Локомотива» Юрия Семин прокомментировал «СЭ» возможный переход нападающего Артемы Дзюбы в московский клуб.

«Дзюба переходит в «Локомотив»? Не знаю, позвоните Леонченко. Хороший ли это трансфер для клуба? Обратитесь к Леонченко. Он скажет хороший ли это трансфер», — сказал Семин «СЭ».

Ранее о том, что Дзюба и защитник Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Оба игрока получат по 2,5 миллиона рублей.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

34-летний Смольников ушел из «Торпедо» в конце декабря 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.