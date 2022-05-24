Александр Мостовой: «Для такой огромной страны 16 команд в премьер-лиге — мало»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своем отношении к сохранению нынешнего формата Тинькофф РПЛ.

«Еще три года назад говорил, что для такой огромной страны 16 команд в премьер-лиге — мало. Особенно с учетом того, что у некоторых государств с населением 15-20 миллионов в высшем дивизионе выступают 18-20 клубов. Конечно, у нас часто придумывают отговорки, спрашивают: «А как их содержать?» Но ведь это как-то удается делать в других странах. Надо подходить к этому вопросу с умом. Способствовать тому, чтобы деньги шли на футбол, не куда-то еще», — заявил Мостовой RT.

В следующем розыгрыше чемпионата России примут участие 16 команд, турнир пройдет в два круга. Предложение сохранить действующую систему розыгрыша представила на утверждение исполкома рабочая группа, в которую вошли представители РФС и клубов РПЛ.