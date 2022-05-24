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Александр Мостовой: «Для такой огромной страны 16 команд в премьер-лиге — мало»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своем отношении к сохранению нынешнего формата Тинькофф РПЛ.

«Еще три года назад говорил, что для такой огромной страны 16 команд в премьер-лиге — мало. Особенно с учетом того, что у некоторых государств с населением 15-20 миллионов в высшем дивизионе выступают 18-20 клубов. Конечно, у нас часто придумывают отговорки, спрашивают: «А как их содержать?» Но ведь это как-то удается делать в других странах. Надо подходить к этому вопросу с умом. Способствовать тому, чтобы деньги шли на футбол, не куда-то еще», — заявил Мостовой RT.

В следующем розыгрыше чемпионата России примут участие 16 команд, турнир пройдет в два круга. Предложение сохранить действующую систему розыгрыша представила на утверждение исполкома рабочая группа, в которую вошли представители РФС и клубов РПЛ.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1007089-mostovoi-futbol-rpl
Александр Мостовой
РПЛ
4
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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