«Динамо» — «Зенит»: Гладышев сравнял счет в концовке первого тайма

Читать «СЭ» в

Московское «Динамо» сравняло счет в домашнем матче с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ — 1:1.

На 41-й минуте гол забил Ярослав Гладышев после навеса Луиса Чавеса.