Фанаты московского «Динамо» скандировали: «Зенит» — позор российского футбола»

Болельщики московского «Динамо» скандировали оскорбительную кричалку в адрес «Зенита» на матче 26-го тура РПЛ.

Фанаты кричали: «Зенит» — позор российского футбола».

«Динамо» с 46 очками занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Зенит» располагается на второй строчке — 53 очка.