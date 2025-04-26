«Динамо» (Москва) — «Зенит»: ничья после первого тайма

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Московское «Динамо» и «Зенит» обменялись голами в первом тайме матча 26-го тура РПЛ — 1:1. Игра проходит в Москве.

У хозяев гол на 41-й минуте забил Ярослав Гладышев. Гости отметились на 18-й минуте благодаря точному удару Педро.