«Балтика» — «Сочи»: видео голов матча РПЛ
«Балтика» разгромила «Сочи» в 22-м туре РПЛ со счетом 4:0. Матч прошел на стадионе «Ростех Арена».
Голы забили Сергей Волков (автогол), Александр Филин, Максим Петров и Михаил Рядно.
5-я минута: Сергей Волков (автогол) — 1:0
12-я минута: Александр Филин — 2:0
85-я минута: Максим Петров (пенальти) — 3:0
88-я минута: Михаил Рядно — 4:0
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|Локомотив – Ахмат
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