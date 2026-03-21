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21 марта, 22:34

«Балтика» — «Сочи»: видео голов матча РПЛ

«Балтика» разгромила «Сочи» в 22-м туре РПЛ со счетом 4:0. Матч прошел на стадионе «Ростех Арена».

Голы забили Сергей Волков (автогол), Александр Филин, Максим Петров и Михаил Рядно.

5-я минута: Сергей Волков (автогол) — 1:0

12-я минута: Александр Филин — 2:0

85-я минута: Максим Петров (пенальти) — 3:0

88-я минута: Михаил Рядно — 4:0

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.
21 марта, 20:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
4:0
Сочи

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ФК Балтика
ФК Сочи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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