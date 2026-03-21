«Балтика» — «Сочи»: видео голов матча РПЛ

«Балтика» разгромила «Сочи» в 22-м туре РПЛ со счетом 4:0. Матч прошел на стадионе «Ростех Арена».

Голы забили Сергей Волков (автогол), Александр Филин, Максим Петров и Михаил Рядно.

5-я минута: Сергей Волков (автогол) — 1:0

12-я минута: Александр Филин — 2:0

85-я минута: Максим Петров (пенальти) — 3:0

88-я минута: Михаил Рядно — 4:0

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

21 марта, 20:30. Ростех Арена (Калининград)

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