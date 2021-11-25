Арабские шейхи передумали покупать акции «Спартака»
16:45
Шейхи из Эмиратов, владеющие «Манчестер Сити», отказались от покупки акций «Спартака».
Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, у руководства красно-белых состоялась встреча с представителями арабской компании City Football Group.
Однако, по информации источника, после общения с представителями «Спартака» арабские шейхи отказались от сотрудничества и решили вложиться в другой клуб РПЛ. Какой именно, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что компания City Football Group хочет приобрести примерно 20 процентов акций «Спартака».
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